В Костанае полицейские задержали закладчицу синтетики

У нее в сумке находилось 29 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик «а-PVP», весом более 20 грамм.
По факту сбыта наркотических средств, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая содержится в следственном изоляторе. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы,- рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности Нуржан Ахметов.
В ДП Костанайской области отметили, что с начала года изъято более 300 грамм синтетических наркотиков.