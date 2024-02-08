В Костанае полицейские задержали закладчицу синтетики

У нее в сумке находилось 29 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик «а-PVP», весом более 20 грамм.

По факту сбыта наркотических средств, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая содержится в следственном изоляторе. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы,- рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности Нуржан Ахметов.

В ДП Костанайской области отметили, что с начала года изъято более 300 грамм синтетических наркотиков.

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