В Костанае полицией задержан вор — эпизодник, совершивший серию квартирных краж на общую сумму более 1 миллиона тенге.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

45-летний преступник в течении одного месяца совершил 5 краж, путем проникновения в жилые помещения. Он повреждал замочные скважины и отжимал окна.

Предметами посягательств были золотые изделия и компьютерная техника. Орудовал он в областном центре и в городе Тобыл.

«Мы его задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При нем находился похищенный ноутбук. По фактам краж начато досудебное расследование. В общей сложности ему грозит до 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества», — рассказал старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП города Костаная Аскар Мусин.

В полиции просят граждан принять меры по сохранению своего имущества, путем установления камер видеонаблюдения, а также охранной сигнализации.

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