“Чем меньше одежды, тем больше денег!”. В Костанае задержаны вымогатели

В Костанае полиция задержала двух вымогателей, угрожавших 40 жертвам, сообщает Polisia.kz.

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области, при координации прокуратуры выявлен факт вымогательства денежных средств. Преступники, злоупотребления доверием молодых девушек, вымогали денежные средства, путем шантажа, под угрозой распространения интимных фотографий и видео с их участием.

– Жертвам через чат-бот предлагалось вначале станцевать на видео, а после снимать с себя одежду. За каждую манипуляцию девушкам падал донат, в виде электронных денежных средств. В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение этих видео в социальные сети нужно самой заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме, – рассказал о подробностях начальник УБОП ДП Серик Байгонов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 194 УК РК “Вымогательство”. Уже установлено, что потенциальными жертвами вымогателей стали около 40 девушек.

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