В Костанае возникла неожиданная проблема с реализацией домов, возведённых за счёт бюджета для очередников. Несмотря на то что жильё и земельные участки готовы, найти покупателей не удаётся — интереса к программе практически нет, передает informburo.kz

По словам специалистов, им даже приходится самостоятельно обзванивать горожан из списка очередников. Однако многие из тех, кто десятилетиями ожидал своей очереди, теперь не спешат оформлять документы, сообщает «31 канал».

В новом микрорайоне Кунай за государственные средства построили 124 дома, которые планировали продать очередникам. Однако на сегодняшний день реализован лишь один объект. В акимате недоумевают, почему граждане не проявляют активности.

«3,9 млрд тенге должны вернуться в бюджет, поскольку других программ нет. Дома продаются по себестоимости — от 26 до 31 миллиона тенге. Просим горожан откликнуться и приходить за земельными участками», — заявил аким Костаная Марат Жундубаев.

Тем временем в соцсетях жители объясняют причины отказов. По их словам, качество строительства оставляет желать лучшего, а инфраструктура микрорайона слабо развита. За те же деньги, отмечают пользователи, можно приобрести квартиру в городе.

Чтобы стимулировать спрос, власти разрешили всем 43 тысячам очередников подавать заявки на покупку домов — ранее это могли сделать только первые три тысячи человек.

«Если дома долго будут пустовать, акимату придётся нести дополнительные расходы на их содержание и оплату коммунальных услуг», — пояснил руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев.

Власти надеются, что среди 43 тысяч очередников найдутся хотя бы 124 семьи, готовые заселиться. Купить дома можно как за наличный расчёт, так и через банки второго уровня по программе жилищного кредитования. Тем не менее большинство граждан по-прежнему ждёт возможности получить земельный участок без построенного дома. Всего в Костанае планируют распределить 1792 участка, из которых 124 уже имеют готовые строения.

