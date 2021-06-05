В Костанае построили новое общежитие

В девятиэтажном здании смогут поселиться 500 студентов. Для комфортного проживания там предусмотрены двух и трех местные комнаты, а на каждом этаже есть отдельная кухня. Также здание полностью адаптировано для студентов с особыми потребностями — установлены пандус и лифт, сделали широкие дверные проёмы.

Новое девятиэтажное здание полностью решит проблему с проживанием иногородних студентов. На сегодня в колледже обучаются 1300 студентов из них 440 нуждаются в жилье, кстати в этом году на первый курс планируется набрать еще 400 студентов.

«Все условия тут есть , в подвале есть фитнес центр,во дворе есть благоустроенный сквер, там беседки установлены, освещение есть, спортом могут заниматься, воркаутом, теннисные столы , то есть все сделано для удобства студентов, самое главное студенты сами себе предоставлены и могут получать качественное образование и безопасность детей, видеокамеры установлены», — отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Точную сумму проживания в общежитии пока не называют, но будет она в пределах 10-12 тысяч тенге. Кроме этого, создано 15 постоянных рабочих мест для сотрудников общежития, из них 7 воспитателей.

«Знаменательное событие в жизни нашего колледжа , это открытие нового общежития на 500 мест , общежитие секционное , ребята будут проживать в комфортных условиях , в секции будет две комнаты, ну иногда три , ну два человека в комнате в секции максимум будет проживать 5 человек в каждой секции будет свой туалет,душевая комната кухня, прихожая полностью оборудована», — говорит директор колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко.

Кухня оснащена всем необходимым — это и электроплиты, холодильники, термоподы и чайники. Также здание адаптированно для студентов с особыми потребностями: широкие дверные проемы, удобный пандус, лифт, поручни. Первые студенты смогут заселиться в новое общежитие уже в августе.

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