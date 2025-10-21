В Костанайской области апелляционная инстанция отменила решение суда, признав незаконным штраф, превышающий 67 миллионов тенге, наложенный на индивидуального предпринимателя по итогам налоговой проверки. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По данным суда, ранее уполномоченный орган установил, что доход предпринимателя с января по май 2023 года превысил порог обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) — в 20 000 раз выше месячного расчётного показателя. Проверяющие посчитали, что ИП не подал заявление о постановке на НДС-учёт в положенный срок — в течение 10 рабочих дней.

На основании этого суд первой инстанции признал бизнесмена виновным в нарушении налогового законодательства и назначил штраф в размере более 67 млн тенге.

Однако апелляционный суд пришёл к иному выводу. В ходе разбирательства выяснилось, что проверка была проведена без законных оснований , так как на момент её начала предприниматель уже состоял на учёте по НДС. Следовательно, акт внеплановой проверки признан недопустимым доказательством, а её результаты — неправомерными.

Суд отметил, что налоговый орган нарушил положения Предпринимательского и Налогового кодексов. Это стало основанием для прекращения административного производства за отсутствием состава правонарушения.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, а штраф — аннулирован. Документ вступил в законную силу.

