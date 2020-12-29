В Костанае при пожаре эвакуировали три газовых баллона

29 декабря в 11:30 часов на пульт связи части ПЧ-5 г. Костанай поступило сообщение о пожаре по улице Чекмарева в микрорайоне Костанай-2. К приезду спасателей было обнаружено сильное задымление. Горел частный жилой дом на площади около 120 квадратных метров.

С места пожара огнеборцы вынесли 3 газовых баллона. Пожар был локализован в 12:33 часов и ликвидирован в 14:08 часов.

На месте вызова работали силы и средства ДЧС в составе 5 ед. пожарной техники и 22 человека личного состава. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

ДЧС Костанайской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!

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