В Костанае при пожаре эвакуировали три газовых баллона

29 декабря в 11:30 часов на пульт связи части ПЧ-5 г. Костанай поступило сообщение о пожаре по улице Чекмарева в микрорайоне Костанай-2. К приезду спасателей было обнаружено сильное задымление. Горел частный жилой дом на площади около 120 квадратных метров.
С места пожара огнеборцы вынесли 3 газовых баллона. Пожар был локализован в 12:33 часов и ликвидирован в 14:08 часов.
На месте вызова работали силы и средства ДЧС в составе 5 ед. пожарной техники и 22 человека личного состава. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
ДЧС Костанайской области призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области