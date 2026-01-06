В городе Костанай по улице Касымханова произошёл пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме.

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС Казахстана установили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже. Горела мебель. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и эвакуации жильцов.

По лестничному маршу спасателями были эвакуированы 25 человек, среди них — шестеро детей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на небольшой площади. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

