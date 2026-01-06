USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Костанае при пожаре в многоэтажном доме эвакуированы 25 человек

— Сегодня, 12:15
Изображение для новости: В Костанае при пожаре в многоэтажном доме эвакуированы 25 человек

Кадр из видео

В городе Костанай по улице Касымханова произошёл пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме.

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС Казахстана установили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже. Горела мебель. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и эвакуации жильцов.

По лестничному маршу спасателями были эвакуированы 25 человек, среди них — шестеро детей.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на небольшой площади. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.