13 марта в Рудном, по материалам дела, 32-летняя жительница города Лайма Леснова нанесла один удар ножом своему мужу, 38-летнему Геннадию Рогачеву. Ранение повредило подключичную вену и задело лёгкое, от обильной кровопотери мужчина скончался. В квартире в момент происшествия находились 14-летняя дочь Лесновой и их общий годовалый сын.

По ходатайству подсудимой дело рассматривается с участием присяжных заседателей: им предстоит ответить, было ли это умышленным убийством или превышением пределов необходимой обороны.

Представитель потерпевших Ирина Парфацкая напомнила хронологию событий со ссылкой на показания подсудимой: супруги употребляли алкоголь, затем по звонку Лесновой компания продолжила застолье у знакомых, после чего Рогачев ушёл домой раньше. Позже Леснова вернулась с гостями. Рогачев попросил их уйти, что, по первоначальным словам подсудимой, вызвало у неё агрессивную реакцию. Сейчас Леснова утверждает, что перед тем, как взяла нож, муж причинил ей телесные повреждения и душил, однако, как отметила Парфацкая, «эксперт указывает, что у Лесновой каких-либо повреждений не обнаружено… Если бы человека действительно били, были бы следы. Их нет — значит, подсудимая вводит в заблуждение присяжных и суд».

Адвокат подсудимой Батен Хасанова настаивает, что намерения убивать у Лесновой не было: «Гособвинение рисует картину хладнокровного убийства, что не соответствует действительности. Следствие проведено неполно, в основу обвинения легли предположения, не подтверждённые материалами дела». Защита утверждает, что действия подсудимой стали следствием длительного физического и психологического насилия в семье.

Ранее специалист Центра судебных экспертиз опроверг версию о совершении преступления в состоянии аффекта. Ожидается, что в ближайшие дни присяжные огласят общее мнение о виновности Лесновой, после чего суд вынесет приговор.

