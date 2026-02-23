В Костанае 23 февраля начались работы по демонтажу ледовых фигур и ледяных горок.
Ранее срок эксплуатации ледовых конструкций продлевался, чтобы жители и гости города могли дольше посещать праздничные объекты. Однако в связи с изменением погодных условий и повышением температуры воздуха состояние ледовых сооружений ухудшилось.
По информации городских служб, зафиксирована деформация конструкций, что увеличивает риск их разрушения и возникновения травмоопасных ситуаций. В целях обеспечения безопасности принято решение о проведении демонтажных работ.
Ледовые фигуры и горки будут разобраны на Центральной площади, площади Жастар Сарайы и на Бульваре Молодёжи. Горожан просят соблюдать осторожность в местах проведения работ.
