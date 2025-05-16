За высоким забором, который окружил территорию костанайского аквапарка «Осьминог», уже начался большой ремонт. Напомним, в 2022 году объект активного отдыха горожан закрылся, его признали аварийным, и по сей день не эксплуатировался.

Теперь здесь намерены провести реконструкцию, на сумму почти 11 миллиардов тенге из областного бюджета. Проект по документам двухгодичный.

«Будет снос здания и расширение здания, то есть здание будет в разы больше. Общая площадь 9000 м2 у нас, то есть современный аквапарк, в городе такого аквапарка нет», — говорит замруководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Дамир Аймагамбетов.

Речь идет о том, что ныне существующий второй этаж снесут, потому что его несущие конструкции восстановлению не подлежат. По проекту, новый аквапарк будет одноэтажным, но, в ходе реконструкции построят полноценный цокольный уровень. На сегодня здесь ведутся подготовительные работы, демонтаж перегородок, водных горок и частей фасада. Кстати, подрядчик из столицы, и в Костанае это уже его третий проект.

«Реконструкция данного аквапарка подразумевает собой полное обновление, то есть мы должны полностью конструктивную часть именно каркас здания убрать для его последующего расширения. Расширение данного аквапарка будет почти в три раза, водная гладь после реконструкции тоже будет увеличена в три раза, количество водных аттракционов, горок тоже будет увеличено в три раза», — рассказал представитель подрядной организации Рауан Байгенжин.

Подрядчик продемонстрировал, как аквапарк будет выглядеть после завершения большого ремонта. К примеру, фасад будет состоять из витража, на котором расположится большое изображение Осьминога. А вход будет не со стороны проспекта Аль-Фараби, а с улицы Тауелсиздик.

«На первом этаже, при входе, будет гостей встречать такая общая зона ресепшена, где фишкой является, где над горожанами, жителями, которые будут посещать данный объект будут проходить горки. На первом этаже основную часть полностью занимает аквазона. Аквазона, на которой будет размещено восемь горок, из которых пять — для взрослых относительно и три — для детей. Дети от нуля до семи лет», — говорит Рауан Байгенжин.

Рауан Байгенжин рассказал, что и бассейны в аквапарке будут не стандартными. К примеру, где-то будут создаваться искусственные волны, а где-то сделают гидро-массажные установки. Одновременно аквапарк смогут посещать 500 человек. Стройка только началась, но уже создаёт неудобства жителям, живущим по соседству с объектом. Где-то ограждения зашли на тротуары, а где-то на мусорные площадки и парковочные зоны.

«У нас красная зона котлована, которую будем копать под новое здание, оно, можно сказать, вот, проходит здесь рядом. В настоящее время сейчас прорабатываем вопрос, как бы хотя бы на немного на метр, на полтора сместить ограждения. Мы готовы им обеспечить новый проезд, мы им сделаем временную дорогу на период реконструкции данного здания и обеспечим парковкой», — сказал Дамир Аймагамбетов.

((ЗА КАДРОМ)) Дамир Аймагамбетов также рассказал, что по проекту, строителям придется снести все деревья, которые здесь растут уже много лет. Но, взамен обещают высадить новые, и даже в большем количестве.

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