В Костанае приступили к установке датчиков угарного газа. Их размещают в жилых домах с печным отоплением, где живут многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

Перед началом отопительного сезона сотрудники УЧС города каждый год проводят рейды в частном жилом секторе, особое внимание обращая на то, как люди используют печи. Сегодня специалисты, взяв в подмогу курсантов академии МВД, прошли по домам в районе Костанай-2.

«Согласно месячника пожарной безопасности у нас охватываются рейдовыми мероприятиями категорийные слои населения, пенсионеры, одинокопроживающие, многодетные семьи, где производится установка обнаружения датчиков угарного газа на бесплатной основе, у нас согласно этих критериев имеется 1629 семей»,- говорит заместитель начальника УЧС г.Костанай Аслан Махмутов.

В этом доме живёт одинокая пенсионерка, она инвалид третий группы. В доме установлена печь, которая, как сделали вывод после осмотра ЧСники, может нести опасность. Поэтому датчик в доме решили установить. Работает он на батарейках. Как только техника улавливает малейший дым, включается сигнализация, в этом случае необходимо вызвать службу 112, и покинуть дом.

«Проводим установку датчика обнаружения угарного газа, по адресу Костанай -2, по улице Спартака, у пенсионерки, одиночка инвалид 3 группы. По поводу печки здесь нарушения трещины с двух сторон, замазать надо, потому что отсюда могут пойти угарные газы, что чревато последствиями»,- отмечает главный специалист УЧС города Костанай Нурсултан Жаншурин.

Рейды начали проводить 15 августа и продлятся месяц. По данным УЧС, планируется бесплатно установить еще 100 таких датчиков в домах с печным отоплением, где живут малообеспеченный или многодетные семьи, а так же люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

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