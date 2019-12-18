В Костанае приземлился первый самолет бюджетной авиакомпании

Цены на перелет в одну сторону из Костаная в Нур-Султан или наоборот начинаются от 6 тысяч тенге, без багажа. И уже почти все билеты на декабрь распроданы, передает alau.kz

Сегодня лоукостер бюджетной авиакомпании FlyArystan совершил свой первый полет сообщением Нур-Султан — Костанай — Нур-Султан. Такое событие провели в торжественной обстановке. Аким Костанайской области перерезал красную ленту и поприветствовал каждого пассажира. А внутри здания аэропорта для пассажиров играла музыка и был подготовлен небольшой стол с угощениями.

«Я билет забронировала онлайн две недели назад. Все понравилось. Летели чуть больше часа», — поделилась одна из прилетевших.

«Вы знаете, я второй раз летаю этим рейсом. В первый раз я летала в Павлодар, теперь в Костанай. Прекрасный полет, прекрасное обслуживание, отличный самолет», — добавила другая пассажирка.

Пока одни пассажиры выходили из самолета, другие только готовились взойти на борт. Среди них и семья Нурлановых из Нур-Султана. Глава семьи Нурсултан родом из Костаная, поэтому каждые праздники они все вместе приезжают сюда, в родные края.

«Ну обычно мы пользуемся только поездом, так получилось что первый раз купили FlyArystan и он оказался дешевле, чем поезд в Астану. И вот мы решили, что лучше мы полтора часа полетим, чем будем половину суток ездить на поезде», — рассказал Нурсултан Нурланов.

Рейс ежедневный. Цены на билет начинаются от 6 тысяч тенге. В стоимость входит само место и ручная кладь до 5 кг. Борт самолета оценил и Архимед Мухамбетов.

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По словам главы региона, билетов на декабрь уже практически не осталось, на январь забронировано 20%.

«Мы надеемся, что это только начало. У нас грандиозные планы для региона и города Костанай, открыть другие направления. Не только в столицу, но и в другие города, такие как Караганда, Алмата, Актобе. Ведется тесное сотрудничество с акиматом, с аэропортом, чтобы это все осуществилось», — пояснила директор по продажам FlyArystan Жанар Жайлауова.

А пока ведутся переговоры о новых авиасообщениях, местные власти готовятся к еще одной масштабной реконструкции — пассажирского терминала, он увеличится в полтора раза, появятся торговые точки. Для международных авиарейсов построят рукав, расширят стоянку для транспорта.

«Теперь главная задача реконструировать сам терминал аэропорта. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Завершим, где-то по планам в марте месяце и после проведения госзакупок определим подрядчика и начнем где-то в мае реконструкцию уже терминала», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Терминал планируют полностью обустроить к концу следующего года. Все это время будет работать временный терминал, в другом здании.