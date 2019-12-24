В Костанае продают пиротехнику с истекшим сроком годности — УЧС

Костанайские полицейские и спасатели вышли в рейд на рынок по улице Складская, где местные торговцы у проезжей части разместили лотки с пиротехнической продукцией. Торгуют огнеопасными салютами и бомбочками прямо под открытым небом. Набухшие от снега и влаги фейерверки представляют реальную угрозу, говорят специалисты. Да и яркого шоу от испорченного товара ждать не стоит, — сообщает alau.kz

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Каждый год перед новогодними праздниками костанайцы сметают салюты с уличных прилавков. В полночь и после боя курантов практически в каждом дворе собираются пиротехники-любители, создавая огнеопасное, но зрелищное шоу для себя и своих соседей. Предшествуют этому рейды полицейских и спасателей.

«Сегодня мы проводим инструктажи с вами, чтоб вы знали.У вас было время посмотреть, убрать те, которые не соответствуют сроку годности. Необходимо как-то оборудовать, чтобы не попадали осадки. Вообще на улице уже нельзя продавать», — обратилась к продавцу пиротехники инженер Управления ЧС г.Костанай Гульмира Абдугалиева.

«А если вот там?», — предложил занести под навес прилавок продавец.

«Да, чтоб немножко соблюдался температурный режим. Потому, что из-за несоблюдения оно может взорваться в руках», — продолжила Гульмира Абдугалиева.

Проверку пиротехники начали с рынка на улице Складской, далеко ходить участникам рейда не пришлось, торговцы разместили прилавки вдоль проезжей части, не задумываясь о технике безопасности. Причем, даже эти места продавцы салютов арендуют.

В ходе проверки у продавцов нашли фейерверки, срок годности которых уже истек.

«Первая попавшаяся. До января 2018 года. Уже год, как не действительно. А вот другая, будто ее открывали. Видите, наклеили, что она до 2023 года. Получается ее открыли и потом на скотч закрепили. Может быть тоже срок годности вышел», — говорит инженер Управления ЧС.

Продавцы пиротехники в один голос уверяли, что привезли продукцию из Алматы. Однако этот город является лишь импортером. На самом деле вся продукция произведена в Китае, поэтому цены более демократичные.

«300, 400,600, 3500, 4500. Эти 2500. Эти 5 500», — перечислил цены продавец на Складской.

Самые дорогие «Ак Орда» и «Байтерек» носят название столичных достопримечательностей. И это еще не все.

В этом году на рынке пиротехники представлены необычные фейерверки с названием валют: «Российский рубль», «ЕВРО» и «Доллар». «Тенге» на этом фоне выигрывает, восьмизалповый салют стоит дороже, чем доллар или евро.

При этом основными требованиями ко всей пиротехнике является наличие на неё сертификата и инструкции на казахском и русском языках. А приобрести действительно качественный товар можно лишь в специализированных магазинах, таких в Костанае два.

Получается, что все остальные, несмотря на пакет документов, торгуют не только с нарушениями, но и нелегально. Пока к административной ответственности привлекли только 4 продавца в Рудном, Лисаковске, Житикаре и Мендыкаринском районе.

Если Вы все-таки решили громко встретить новый год, то лучше приобретать сертифицированную пиротехническую продукцию. Также можно заменить салют на традиционные бенгальские. Ну, а главный салют, обещанный местными чиновниками, можно посмотреть и из окна.