В Костанае продолжается снос домов

Колесным рядам в апреле этого года досталось больше всего. Именно этот район Костаная принял основной удар стихии. 143 дома накрыла большой водой. 110 из которых были признаны аварийными, то есть жить в них не представляется возможным. Сейчас местные власти занимаются их сносом, а на этих местах должна появиться парковая зона.

Дома, которые утилизируют, обходятся бюджету в среднем в 1 миллион 700 тысяч тенге. Сюда входит демонтаж, снос, вывоз отходов на полигон, утилизация и рекультивация. Сейчас здесь работают 5 подрядных организаций. Приступили они еще в начале августа. По данным отдела ЖКХ, снесли уже 25 домов. Есть и свои сложности, все дома в колесных рядах подключены к газу и другим коммуникациям. Для сноса необходимо каждый отключить от коммунальных услуг . А на это тоже уходит время.

«В договоре прописано, что каждая подрядная организация, которым предоставили адреса на снос в течении 45 календарных дней должны завершить работы. В техзадании прописано, что подрядчик должен произвести снос строения, также дезинфекцию этого участка, и в дальнейшем планировка его полностью, и зачернение», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Станислав Лобанский.

Аким города Марат Жундубаев, когда выезжал в этот район, отметил, что после утилизации этих домов, в планах изъять еще оставшиеся 46. Если кто-то из местных жителей не захочет покидать свой дом, то сможет там остаться. Станислав Лобанский отметил, что еще неизвестно когда здесь появится парк, и появится ли он вообще.

«Вообще парк это пока только в планах, почему, потому что ближайший парк есть триатлон, и я думаю, что бессмысленно было бы здесь парки строить. Пока только в планах что здесь будет. Облагородятся точно эти участки, газон думаю, что в дальнейшем получится высадить», — сказал Станислав Лобанский.

Все работы по сносу домов планируется завершиться до первого октября. Но с момента подписания договоров у подрядчика есть 45 дней.

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