В Костанае продолжается введение к эксплуатацию теплых остановок

К установке теплых остановок в Костанае приступили в конце лета, и должны были завершить к октябрю. Всего их в городе установили 11, но в начале декабря 2023 года они так и не работали. Причину объясняли в отделе ЖКХ областного центра.

Специалисты говорил, что сроки переносились из-за затянувшихся поставок оборудования для «начинки» остановок. Сейчас все это пришло и уже работает, подчеркивают в отделе ЖКХ.

«В помещении теплой остановки имеется кондиционер, тепловая завеса, парокапельный обогреватель и видеокамеры. В теплых помещениях под бизнес имеется теплый пол. Видеокамеры выведены на центральную службу «Айкомек». Периодически мониторим, в случае выявления подобных фактов вызываем 102″, — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Места для теплых остановок выбрали самые оживленные, там, где обычно большое скопление людей. Так, три из них находятся на проспект Абая, По одной — на Казактелекоме, Детском мире и в мкрн Аэропорт, две по Кобланды батыра.

Из бюджета на их установку выделено 197 млн тенге. Оплату коммуналки, а отапливаться павильоны будут за счет электроэнергии, казна так же берет на себя. Кроме четырех остановок, часть которых будет сдана в аренду бизнесу. Одна из таких остановок уже нашла для себя арендатора. Имена еще трех будут известны 19 января.

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