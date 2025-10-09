14 тысяч тонн социально-значимой продукции на сегодня закупили для жителей Костанайской области в стабилизационный фонд. В такую категорию товаров входит 19 наименований, это, к примеру, картофель, хлеб, молоко, мука и многое другое.

Специалисты говорят, что такого объема вполне хватает для стабилизации нынешних цен на продукцию первой необходимости.

«Сейчас как раз таки осенью-зимой начнется сезон, когда мы будем активно реализовывать продукцию, я имею ввиду овощи. На сегодняшний день, наверное, актуальными становятся продуктом яйцо-куриное, буквально с прошлой недели мы вышли на товарные интервенции, уже сегодня реализуется яйцо по 500 тенге. Буквально вчера, я могу сказать, мы отпустили на крупные наши объекты, то есть данная продукция будет выходить каждый день», — говорит директор департамента по работе со стабфондом АО «СПК Тобол» Айбек Темирбеков.

По словам Айбека Темирбекова, в прошлом году им удалось удерживать цены на картофель до мая на уровне 140-170 тенге. А тем временем хлеб из муки стабфонда на полках магазинов с 2022 года стоит 92 тенге, добавил руководитель. Что касается мяса, то к социально-значимому относится только грудино-лопаточная часть говядины.

«У нас поставщик «Карасу Ет» открыл даже фирменную точку в торговом доме Дастархан, где данный вид говядины реализуется по 2600 тенге, то есть цена зафиксирована. На данный момент поставщик ведет работу по расширению торговых точек, поэтому, в этом плане мы бы хотели акцентировать внимание, что грудно-лопаточная часть именно по 2600 тенге на рынке имеется. Это наиболее оптимальная цена. на сегодняшний день», — говорит Айбек Темирбеков.

Айбек Темирбеков отметил, что из 19 наименований соцзначимой продукции, почти всё, за исключением риса, сахара и соли, закупается у местных товаропроизводителей. На сегодня у департамента имеется около 300 договоренностей с торговыми точками по реализации на их прилавках товаров из стабфонда.

«Да, мы где-то понимаем и смотрим комментарии, отслеживаем соцсети, на момент отзывов. Хотел бы здесь отметить, что стабилизационный фонд, к сожалению, не может во все абсолютно торговые в том числе магазины у дома. Во-первых, это с экономической точки немного не верно, когда государство будет 100% участвовать в экономике», — объяснил директор департамента.

В основном они работают с крупными сетевыми супермаркетами и торговыми домами всех регионов Костанайской области. Кстати, больше всего продукция стабфонда потребляется в Костанае.

Руководитель стабфонда добавил, что на зимне-весенний период ими заготовлено 6 тысяч тонн картофеля, одна тонна лука, 1,5 тысячи тонн моркови и столько же капусты. Когда у аграриев пройдут все сезонные работы, ближе к зиме, они начнут массово распространять сразу все эти виды овощей по ценам ниже рыночных.

