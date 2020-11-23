В Костанае продолжаются рейды по соблюдению карантинных мер

Мониторинговые группы в Костанайской области сейчас работают ежедневно. Минувшая суббота в областном центре для них выдалась относительно спокойной, поскольку нарушителей карантина выявили немного. Как отмечают чиновники, возможно, это связано с возросшей сознательностью бизнесменов или же штрафами, которые сейчас накладываются на нарушителей.

Мониторинговые группы, которые следят за тем, как в Костанайской области общественность и бизнес соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы в рамках ограничительных мер сейчас работают ежедневно. А меры у нас ввели серьезные — запрет на привычную работу в выходные дни ресторанов и кафе, а только на вынос. В минувшую субботу в Костанае мониторинговая группа начала работу в 9 вечера. Как отмечают представители группы, работающие объекты они находили по включенному свету.

За три часа работы мониторинговой группы в Костанае, как отмечают ее представители, серьезных нарушений зафиксировано не было. Во многом, продолжают чиновники, это связано с уже проделанной работой группы и высокими размерами наложенных штрафов, а также с ростом ответственности бизнеса при соблюдении санитарно -эпидемиологических норм и ограничительных мер.

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