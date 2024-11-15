В Костанае проходит акция по выкупу оружия: можно сдать без наказания

— Сегодня, 14:26
Изображение для новости: В Костанае проходит акция по выкупу оружия: можно сдать без наказания

Полиция  обратились к жителям региона с важным напоминанием. На территории Казахстана проходит акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Как сообщили в Управлении полиции Костаная, граждане, которые добровольно обратятся в правоохранительные органы и сдадут оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Акция направлена на повышение уровня общественной безопасности, снижение количества незаконного оружия и предотвращение возможных правонарушений.

Полицейские призывают жителей не хранить опасные предметы и воспользоваться возможностью сдать их на законных основаниях. Дополнительную информацию можно получить в территориальных подразделениях полиции.



