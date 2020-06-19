В Костанае проходит онлайн-конкурс для госслужащих

Государственные служащие региона приняли участие в областном конкурсе на знание законов страны и гос.языка. 23 команды боролись за звание лучшей, пытаясь удивить жюри не только правильными ответами на конкурсные вопросы, но и творческим подходом к рассказу о месте своей работы, передает alau.kz

В кабинете за столом — жюри. На экране — участники. Так в условиях коронавируса проходит областной конкурс среди гос.служащих. Он приурочен к их профессиональному дню и называется «Мемлекеттік тіл — мәртебең», что означает «Государственный язык — это Ваш статус». Участники соревнуются за звание лучшего в понимании Конституции и законов, владении государственным языком и чистоте собственной речи.

«Я все регионы посмотрела, и мне очень понравилось знание языка – государственного языка. Знание произведений Абая, знание положений Конституции, положений Кодекса об этике государственных служащих. Это очень важно для государственного служащего. Работая в государственных учреждениях, быть примером для других»,- поделилась Балбопе Иртаева, член жюри областного конкурса.

В конкурсе участвуют 23 команды из разных городов и районов и разных государственных органов. К примеру, здесь есть и управление языков, и департамент экологии. В каждой команде по 3 человека. Сообща им предстоит пройти 3 этапа: тестирование на знание Конституции, ответить на вопросы жюри об этике гос.служащего и представить свое место работы в творческом видеоролике.

«Для государственного служащего пройти такой конкурс престижно. И возможно такой конкурс будет на республиканском уровне. И в целом для дальнейшего роста, карьерного роста государственного служащего такие конкурсы необходимы»,- выразила мнение Балбопе Иртаева.

Выбирать победителей всех 3-х этапов будут судьи, среди которых и сами представители гос.органов, и общественные деятели. А вот награду для призеров выбрали из числа произведений Абая. Тем самым организаторы приобщили конкурс и к 175-летию великого писателя.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.