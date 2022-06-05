В Костанае проходит референдум по поправкам в Конституцию

5 июня в Казахстане проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Голосование на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00 часов. В Костанайской области работают 735 участков референдума.

На избирательном участке №21, который находится в школе-лицей №1 зарегистрировано 2406 избирателей, явка на референдум тут активная. Отдать свой голос за или против поправок с утра пришли костанайцы разных возрастов, некоторые даже со своими маленькими детьми.

«У нас была активная подготовка к референдуму. Члены участковой комиссии работали на протяжении всего времени, с момента организации штабов. Ходили с опросительными, опрашивали людей, работали с лицами с ограниченными возможностями. У нас 28 таких, на сегодняшний день у нас 15 заявлений для голосования на дому. После 12:00 один из членов участковой комиссии поедет по адресам с переносной урной»,- рассказал председатель участковой комиссии референдума №21 Александр Минко.

В избирательной бюллетени только два варианта ответа «да» принимаю поправки в конституция, и «нет» не принимаю. Кстати, на специальном стенде можно ознакомиться со всеми изменениями.

«Я всегда стараюсь быть активной, отдавать свой гражданский долг. Я часто слушаю нашего президента его задумки и пожелания. Я понимаю значимость референдума», — говорит жительница Костаная Тамара Окенян.

Отдать свой голос сегодня пришел и аким Костанайской области.

«Это важное политическое событие проведение общенационального референдума. Я уверен, что костанайцы как истинные патриоты своей страны придут на участки референдума и реализуют свое конституционное право»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

На избирательном участке № 21, сегодня 9 человек голосуют впервые, а также зарегистировано 5 именинников.

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