В Костанае произошел пожар в малосемейном общежитии — видео

4 ноября в 13:16часов на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о пожаре по улице Урицкого, 13. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты.

По прибытию было установлено, что в квартире на четвертом этаже жилого многоэтажного дома открытым огнем горят мебель и вещи. Площадь пожара составила 33 квадратных метров.

Дым распространялся по подъезду, охватывая верхние и нижние этажи. Огнеборцы приступили к эвакуации жителей. Силами ДЧС спасено 7 человек, из них 3 детей. Кроме того, по лестничному маршу спасатели вывели на улицу 36 человек, из них 11 детей.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб пожара устанавливается. Благодаря слаженным, смелым и решительным действиям огнеборцев, жизнь людей была спасена и дальнейшие распространение огня ликвидировано в 13:57 часов.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Костанайской области в составе 31 человек личного состава и 6 единиц техники. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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