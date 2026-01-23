Акимат города Костаная сообщает о порыве на водопроводных сетях, произошедшем 22 января 2026 года по адресу пересечение улиц Рабочая — Бородина. Авария возникла по причине изношенности водопроводных сетей в камере диаметром 300 мм.

Заявка о происшествии поступила 22 января в 20:45 от диспетчера КТЭК ГКП «Костанай-Су». На место аварии незамедлительно выехала аварийная бригада для обследования и проведения восстановительных работ.

На текущий момент порыв локализован, последствия аварии устранены. Также произведена очистка образовавшейся наледи на проезжей части.

Временно без водоснабжения остаются:

6 многоквартирных жилых домов (2–3 этажные),

11 частных домов ,

4 коммерческих объекта.

Окончательное устранение порыва планируется до 20:00 часов 23 января 2026 года. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

