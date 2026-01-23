Акимат города Костаная сообщает о порыве на водопроводных сетях, произошедшем 22 января 2026 года по адресу пересечение улиц Рабочая — Бородина. Авария возникла по причине изношенности водопроводных сетей в камере диаметром 300 мм.
Заявка о происшествии поступила 22 января в 20:45 от диспетчера КТЭК ГКП «Костанай-Су». На место аварии незамедлительно выехала аварийная бригада для обследования и проведения восстановительных работ.
На текущий момент порыв локализован, последствия аварии устранены. Также произведена очистка образовавшейся наледи на проезжей части.
Временно без водоснабжения остаются:
-
6 многоквартирных жилых домов (2–3 этажные),
-
11 частных домов,
-
4 коммерческих объекта.
Окончательное устранение порыва планируется до 20:00 часов 23 января 2026 года. Для жителей организован подвоз питьевой воды.
Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Информация для студентов Костанайской области
На "удалёнку" отправили школьников второй смены в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.