В Костанае произошёл пожар в дачном обществе «Садовод»

15 апреля в 13:51 часов на пульт 101 поступил вызов о пожаре на территории дачного общества «Садовод».

Как стало известно, загорелась сухая трава, камыш отдельными островками с переходом огня на дачные участки. Огонь охватил нежилые хоз. постройки и дачные домики на 5 дачных участках на площади в 120 квадратных метров.

Тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер. В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 15:37. В 16:36 возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным площадь горения сухой травы и камыша составляет около 3 гектаров. В ликвидации пожара задействовано 22 человек личного состава и 6 единиц спецтехники пожарных частей Костаная.

Для непрерывного подвоза и подачи воды привлекались силы и средства ГКП «Костанай СУ».

Причина пожара устанавливается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.