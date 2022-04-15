В Костанае произошёл пожар в дачном обществе «Садовод»

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15 апреля в 13:51 часов на пульт 101 поступил вызов о пожаре на территории дачного общества «Садовод».
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Как стало известно, загорелась сухая трава, камыш отдельными островками с переходом огня на дачные участки. Огонь охватил нежилые хоз. постройки и дачные домики на 5 дачных участках на площади в 120 квадратных метров.
Тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер. В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 15:37. В 16:36 возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным площадь горения сухой травы и камыша составляет около 3 гектаров. В ликвидации пожара задействовано 22 человек личного состава и 6 единиц спецтехники пожарных частей Костаная.
Для непрерывного подвоза и подачи воды привлекались силы и средства ГКП «Костанай СУ».
Причина пожара устанавливается.
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