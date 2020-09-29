В Костанае произошло ДТП с мотоциклом — видео

Сегодня, около 14:30 часов в Костанае на улице Тауелсиздик произошло ДТП с мотоциклистом. Видео в редакцию Алау прислали очевидцы.

На кадрах видно, что на проезжей части лежит мотоцикл, который, судя по всему, въехал в иномарку. Автомобиль пострадал частично.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 22-летний водитель, управляя автомашиной марки «Toyota», следуя по улице Тәуелсіздік (со стороны реки Тобол в сторону Костанай -2), на пересечении улиц Тәуелсіздік – Набережная при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении и совершил столкновение с ним. В результате ДТП 24-летний водитель мотоцикла с телесными повреждениями был доставлен в больницу. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области, мотоциклист с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма был доставлен в травмпункт городской больницы.

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