В Костанае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

23 декабря в 08:40 часов поступило сообщение о дорожном транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса.

В ходе разбирательств установлено, что 61-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки «Mercedes», следуя по проспекту Абая в сторону КСК не соблюдая дистанцию, совершил столкновение со впереди стоящими на запрещающем сигнале светофора автомашинами «Toyota» и «Lada Granta».

На момент ДТП в автобусе находилось порядка 10 пассажиров. Водитель направлен на медосвидетельствование. По факту ДТП составлена схема, собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

Департамент полиции призывает водителей менять стиль вождения: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования.

Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать соответствующую скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.

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