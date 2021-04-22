В Костанае пройдет спортивный турнир для детей с ограниченными возможностями

В Костанае готовятся к проведению спортивных соревнований для детей с особыми потребностями. Организаторы сообщают, что подобный турнир проведут в нашем городе впервые, передает alau.kz

Небольшие помещения, в которых расположилось общество «Умит-Надежда», совсем скоро станут настоящей спортивной ареной. Столы и мебель временно уберут, вместо них появится площадка для танцев на колясках, а тренажеры потеснятся теннисным столом. Все потому, что уже на следующей неделе здесь проведут спортивный турнир. А его участниками станут как совсем юные ребята, так и подростки.

«29 и 30 апреля состоится спортивный турнир «Я все могу» среди деток с ограниченными возможностями. Будет он на базе Центра независимой жизни и преодоления. В первый день у нас будет стрельба из лука и настольный теннис. Второй день – асык ату, пауэрлифтинг, танцы на колясках»,- сообщила проектный менеджер ОО «Федерация паралимпийских видов спорта Костанайской области» Наталья Макляк.

Подобный турнир для детей в Костанае проведут впервые. Раньше соревнования организовывали для взрослых. Теперь же участниками могут стать ребята от 10 лет и до 21 года. Возможным это стало благодаря поддержке фонда Нурсултана Назарбаева и Федерации паралимпийских видов спорта нашего региона. Именно федерация занимается сейчас проектом, который помогает костанайским детям укреплять свое здоровье. К примеру, для ребят организованы постоянные спортивные тренировки. Их результативность уже успели оценить родители будущих участников соревнований.

Тренеры и сотрудники общества говорят, что спортивные тренировки дают детям возможность раскрепоститься. Того же взрослые ждут и от грядущего турнира, а потому приглашают на него не только костанайских ребят, но и тех, кто живет поблизости от областного центра. Свои заявки на участие в соревнованиях можно оставить по телефону 55-20-62. На данный момент поступило порядка 20 заявок.

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