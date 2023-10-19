В Костанае пройдёт публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции в РК

В Костанае пройдёт публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Напомним, что в Послании народу Казахстана 1 сентября этого года глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС, с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом.

Вместе с тем, в Послании Президент отметил, что сроки проведения референдума будут определены позднее. До проведения референдума акиматом Костанайской области планируется провести публичные обсуждения. В них примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. Костанайцы смогут задать им любые вопросы, как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Слушания состоятся в понедельник 23 октября в здании Дома дружбы в 10 часов.

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