В Костанае пройдёт публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции в РК

pixabay.com
В Костанае пройдёт публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.
Напомним, что в Послании народу Казахстана 1 сентября этого года глава государства инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС, с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом.
Вместе с тем, в Послании Президент отметил, что сроки проведения референдума будут определены позднее. До проведения референдума акиматом Костанайской области планируется провести публичные обсуждения. В них примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. Костанайцы смогут задать им любые вопросы, как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.
Слушания состоятся в понедельник 23 октября в здании Дома дружбы в 10 часов.