В Костанае пройдут учения — часть улиц перекроют

17 мая 2022 года в 16.00 часов в г.Костанай на территории филиала «Целина» РГП Резерв (С.Мауленова 12) будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, сообщает Управление службы специализированной охраны Костанайской области.

В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно ограничено по улице С.Мауленова от Л.Беды до ж/д переезда.

Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.