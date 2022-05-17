В Костанае пройдут учения — часть улиц перекроют

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17 мая 2022 года в 16.00 часов в г.Костанай на территории филиала «Целина» РГП Резерв (С.Мауленова 12) будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, сообщает Управление службы специализированной охраны Костанайской области.
В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно ограничено по улице С.Мауленова от Л.Беды до ж/д переезда.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.
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