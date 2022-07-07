В Костанае прошел Сабантуй

Песни, танцы, спортивные состязания и развлечения для детворы. В Костанае с размахом отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй. Основные события развернулись на территории набережной по улице Гашека. Поздравить костанайцев приехали и артисты из Татарстана.

С веселых песен на татарском языке началось празднование традиционного Сабантуя. Последний раз в Костанае его отмечали в 2019, после вмешалась пандемия. А в этом году на набережной 25-летия Независимости собралось не меньше тысячи человек. Вот на сцене артист из Казани, Муса Камалов сегодня поет народные песни про природу, любовь и жизнь. Он впервые в Костанае, признается, работать тут легко, и зрители встречают по — доброму, а некоторые даже вставали со своих мест и пустились в пляс.

«Наконец-то добрались мы до Казахстана. Очень добродушно нас местный народ принял, все очень жизнерадостные, ну и конечно национальный праздник сабантуй- это неотъемлемая часть татар. Специально для этого нас отправили из Татарстана, чтобы поднять настроение вместе с местным татарским народом, который проживает в этом городе. Ну и сами костанайцы нам очень понравились, очень доброжелательные. Сабантуй идет на ура, все хлопают и по-моему очень нравится»,- говорит артист из города Казань Муса Камалов.

Располагала к празднованию Сабантуя и погода. Не смотря на сгущающиеся тучи, дождя не было. Программа была обширной, пока одни слушали концерт, другие смотрели выставки и участвовали в конкурсах. Были и спортивные состязания, в том числе и татарская народная борьба на поясах. Победитель получил приз — барана. Сабантуй не оставил равнодушными костанайцев.

«Отлично, вообще супер. Солнечная, какая погода, да? Хорошая, вчера был дождь, а сегодня солнце. Прям шепчет все. Все абсолютно и народ и люди все такие улыбчивые. Все насыщенное, праздник, все таки», — отмечает житель Костаная.

«Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность. Дали посмотреть все это. Много чего хорошего мы увидели. Спасибо, сейчас пойдем концерт смотреть»,- восторженно делится эмоциями еще один житель Костаная.

А вот за этим столиком расположился Зуфар Махмутов, научный сотрудник из Казани, он написал книгу об истории татар Костаная и Костанайской области, закончил ее недавно, и презентовал тут на Сабантуе. Рассказывает, что было потрачено много сил на сбор информации, а в книге есть интересные факты, которые должны заинтересовать читателя.

«История татар в Костанайской области очень богатая. К сожалению очень многие имена людей, даты, потерялись в истории. А эта книга призвана восстановить эти имена и даты, она писалась около двух лет. И вот наконец завершилась чему я очень рад. Проект очень дорогой, требует больших финансовых вложений, в том, числе для того, чтобы собрать материал пришлось ездить по разным архивам»,- рассказывает научный сотрудник института психологии и педагогики города Казань Зуфар Махмутов.

Программа была рассчитана и для детворы. Они учувствовали в различных конкурсах.

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