В Костанае прошла первая весенняя ярмарка

Основным спросом у покупателей пользовались несколько продуктов: яйца, мясо, подсолнечное масло и картофель. При этом, по словам костанайцев, пришедших на ярмарку, цены у производителей были заметно ниже, чем в магазинах и на рынках.

Марина Пухкало на ярмарку сегодня привезла мясо из Садчиковки, на часах только начало 10-ти утра, а женщина уже показывает полупустой прилавок. Говядину отпускают за 1900 тенге, а свинину за 1700 тенге за килограмм.

«Если сравнивать с прошлым годом, то цены конечно выросли. Нам это в плюс, так как корма очень дорогие. Нам чем дороже продать, тем лучше. Цена держится стабильно, берут. Мясо всегда свежее привозим,домашнее ,нравится, уже свои клиенты есть. Приходят берут. Птицу мы продаем за тушку от 3000 до 3500 курочки. Утки от 2500 до 5000, и гуси от 5 до 10, индюки 10 у нас»,- говорит Марина Пухкало.

Не смотря на то, что сегодня рабочий день, на ярмарке не мало людей, в основном это пенсионеры. Большие очереди можно увидеть за яйцами, и за продукцией «Бройлерной птицефабрики «Жас Канат». Цена на цыплят бройлеров — 950 тенге за 1 кг. Подсолнечное масло 1 литр 700 тенге, а 5 литров 3500 тг. В целом, покупатели ценами остались довольны.

«Цены сегодня приемлемые, мы мясо купили, яйца купили. По 330. Нормально, чуть-чуть ниже магазинных. Народу мало сегодня, рабочий день же сегодня .Можно было бы и пониже, потому, что они все и ребрышки и такое мясо все по одной цене продают. А это не правильно»,- говорит супружеская пара Маргрипа и Серик Жиеналины.

Также на ярмарке продавали и овощи: картофель за 160 тенге, лук за 100 и морковь за 170. Привычными были очереди за продукцией мелькомбината. Цены в целом невысокие, спагетти корона — 350 тенге за килограмм, рожки – по 250. 5 кг муки высшего сорта на ярмарке можно было купить за 1000 тенге.

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