В Костанае прошла последняя сельскохозяйственная ярмарка в этом году

Товаропроизводители с 14 районов и городов Костанай и Рудный привезли 120 тонн продукции, передает alau.kz

Сегодня, 28 декабря состоялась последняя ярмарка в уходящем году. Как и обычно в большом количестве можно было увидеть мясо, яйца, овощи, молочную продукцию, сахар, муку по ценам ниже рыночных, а точнее на 15-20%.

«Из стабфонда мы сегодня 49 тонн продукции привезли. И продаем их населению. Сейчас идет интервенция по 12 видам продукции. Всего 19 видов социально-значимых продуктов. Мы сегодня 12 продаем. В стабфонде мы имеем достаточное количество продукции. Выделили дополнительные деньги. На миллиард тенге есть продукция», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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Говядина уходила с лотка за 1350-1500 тенге, свинина 1150-1300 тенге, яйца 230 тенге за десяток, сахар 150 тенге.

«Вообще конкуренция большая здесь, поэтому стараемся снижать цены по максимуму. К примеру, за литр меда рекомендованная цена 2000, отдаю по 1500 тенге», — рассказал участник ярмарки Руслан Нигматулин.

Некоторые продавцы поделились, что ожидали побольше распродать продукции. Но тем не менее ярмаркой довольны, такого же мнения и жители, которые в спешки несли большие пакеты и лотки с яйцами. Были и те кто пришел только за уткой или парой кг фарша.

«На ярмарку я пришла в первый раз. Купила гуся и овощей не много к новогоднему столу, а так цены приемлемые», — добавила покупательница Наталья Масютина.

По словам акима области, всего за год прошло 538 подобных ярмарок, на которых была распродана продукция на 2,6 млрд тенге.