В Костанае в выходные дни сотрудники полиции провели ряд профилактических рейдов, направленных на защиту здоровья и безопасности населения. Особое внимание уделялось соблюдению законодательства при продаже алкоголя и работе кальянных заведений.

Департамент полиции Костанайской области сообщает: в пятницу и субботу пресечено 15 нарушений правил реализации спиртного. Речь идёт как о продаже в запрещённое время, так и о отпуске алкоголя лицам младше установленного законом возраста. В числе примеров — магазин «Зарина», где зафиксирована продажа напитка покупателю до 21 года.

По данным полиции, проблема носит системный характер. С начала года зарегистрировано 338 нарушений, по 172 материалам суды уже вынесли решения. В отношении 159 объектов действие лицензий приостановлено, ещё 12 торговых точек полностью лишены права на продажу алкоголя.

Правоохранители подчёркивают, что такие меры призваны защитить здоровье подростков и снизить риск отравлений и преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

Параллельно полицейские проверили кальянные на соблюдение запрета на потребление кальянов в общественных местах. Всего в заведениях города выявлено 19 нарушений. Их администрации привлечены к ответственности.

Отдельную тревогу вызвали случаи присутствия несовершеннолетних в ночных заведениях: в кальянных «XO» и «Ayu-Bar» обнаружены четыре подростка. Ответственность понесли как администрации, так и родители, не обеспечившие должный контроль.

В департаменте подчёркивают, что усиленные рейды продолжатся. Полиция призывает предпринимателей строго соблюдать требования закона, а родителей — внимательнее следить за досугом детей.

