В Костанае в выходные дни сотрудники полиции провели ряд профилактических рейдов, направленных на защиту здоровья и безопасности населения. Особое внимание уделялось соблюдению законодательства при продаже алкоголя и работе кальянных заведений.
Департамент полиции Костанайской области сообщает: в пятницу и субботу пресечено 15 нарушений правил реализации спиртного. Речь идёт как о продаже в запрещённое время, так и о отпуске алкоголя лицам младше установленного законом возраста. В числе примеров — магазин «Зарина», где зафиксирована продажа напитка покупателю до 21 года.
По данным полиции, проблема носит системный характер. С начала года зарегистрировано 338 нарушений, по 172 материалам суды уже вынесли решения. В отношении 159 объектов действие лицензий приостановлено, ещё 12 торговых точек полностью лишены права на продажу алкоголя.
Правоохранители подчёркивают, что такие меры призваны защитить здоровье подростков и снизить риск отравлений и преступлений, совершённых в состоянии опьянения.
Параллельно полицейские проверили кальянные на соблюдение запрета на потребление кальянов в общественных местах. Всего в заведениях города выявлено 19 нарушений. Их администрации привлечены к ответственности.
Отдельную тревогу вызвали случаи присутствия несовершеннолетних в ночных заведениях: в кальянных «XO» и «Ayu-Bar» обнаружены четыре подростка. Ответственность понесли как администрации, так и родители, не обеспечившие должный контроль.
В департаменте подчёркивают, что усиленные рейды продолжатся. Полиция призывает предпринимателей строго соблюдать требования закона, а родителей — внимательнее следить за досугом детей.
Это не "заморозка" тарифов. Минэнерго объяснило резонансный проект
Патрульные больше не смогут проверять личные данные водителей
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.