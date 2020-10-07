В Костанае прошло награждение участников праймериз

В Костанае подвели итоги прошедшего этапа праймериз. В нем приняли участие порядка 800 участников от Костанайской области, передает alau.kz

В Казахстане завершился первый этап праймериз или отбор кандидатов, который проходил в последние недели от партии «Нур Отан». В будущем люди, прошедшие такой отбор, смогут продолжить борьбу на последующих этапах, чтобы в итоге побороться за должность депутата Мажилиса или маслихата.

«Публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество для нашей страны вызвал широкий интерес со стороны населения. Была проведена масштабная агитационная работа, включающая в себя сотни встреч и свыше 150. В рамках концепции «слышащего государства» Касым-Жомарта Токаева собрано порядка 1000 предложений, которые будут учтены в предвыборных программах в нашей Костанайской области городов и районов»,- озвучил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В костанайском регионе свои силы испытали сразу 800 кандидатов. Все они, независимо от обретенного рейтинга, будут включены в консультативно-совещательные органы партии. А их идеи вскоре смогут отразиться на предложениях по развитию области, которые сейчас разрабатывают.

«В ближайшее время с программой ознакомим. Там будут изложены все вопросы по строительству дорог особенно на окраине. Сельское водоснабжение, решение вопросов по благоустройству. Есть вопросы по развитию жилищной программы, то есть много вопросов есть»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Голосование по отбору кандидатов от Костанайской области проходило 4 дня. За это время в нем приняли участие больше 38 тысяч человек. Их голоса и сформировали персональный рейтинг каждого из кандидатов. Ознакомиться с этими результатами можно на сайтах nurotan.kz и primaries.kz.

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