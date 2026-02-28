Сегодня в Костанае состоялась церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Даценко. Ему был 101 год.
На фронт его призвали в восемнадцать лет — сразу после окончания школы. Совсем юным он прошёл через тяжёлые испытания войны: стал участником Курской битвы, Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской наступательных операций. Сражался за освобождение Румынии и Венгрии, участвовал в боях на территории Чехословакии. Победу встретил неподалёку от Вены.
После войны Павел Васильевич продолжил служение стране. Долгие годы фронтовик работал в системе Комитета национальной безопасности. Боевой опыт, дисциплина и твёрдость характера помогли ему добиться значительных результатов. Он внёс вклад в развитие контрразведывательной деятельности, укрепляя безопасность государства.
В последний путь почётного гражданина региона пришли проводить родные, друзья, коллеги, сослуживцы и представители общественности. Память о нём сохранится как о человеке чести, долга и беззаветной преданности Родине.
