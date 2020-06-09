В Костанае рабочего засыпало землей — ДЧС

Происшествие случилось днем 8 июня в районе поликлиники №1. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

По ул. Победы проводились аварийно-спасательные работы по извлечению из-под завала рабочего. По приезду к месту вызова спасатели увидели, что засыпало рабочего землей.

«Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области спасена жизнь человека. К счастью, он был засыпан только по пояс, был в сознании и после того, как его быстро откапали, двигался самостоятельно, переломов и травм не было. На место происшествия вызвана скорая помощь», — сообщили в ДЧС.

Были задействованы силы и средства оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.