В Костанае рабочего засыпало землей — ДЧС

Фото ДЧС
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58 - летальных случаев
205 - в Костанайской области
Происшествие случилось днем 8 июня в районе поликлиники №1. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
По ул. Победы проводились аварийно-спасательные работы по извлечению из-под завала рабочего. По приезду к месту вызова спасатели увидели, что засыпало рабочего землей.
«Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области спасена жизнь человека. К счастью, он был засыпан только по пояс, был в сознании и после того, как его быстро откапали, двигался самостоятельно, переломов и травм не было. На место происшествия вызвана скорая помощь», — сообщили в ДЧС.
Были задействованы силы и средства оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области.