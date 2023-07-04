В Костанае рабочие при ремонте теплотрассы обнаружили скелет человека

фото пресс-службы ДП Костанайской области
Костанайские полицейские устанавливают личности скелетированных трупов, найденных коммунальщиками.
Сообщение в полицию поступило 4 июля в 14:30 от работников КТЭК, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении ул.Мауленова — Дощанова.
Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.