В Костанае растет число заразившихся коронавирусной инфекцией беременных женщин

Сейчас на стационарном лечении находится 20 женщин, еще 57 получают лечение амбулаторно. Как отмечают медики, коронавирус такие пациенты переносят гораздо тяжелее.

Тенденцию роста числа заболевших беременных женщин отмечают в Костанае. Эта категория населения оказалась также уязвимой перед лицом коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день 77 беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 20 находятся на стационарном лечении и 57 получают лечение амбулаторно. Естественно каждый день цифра меняется. К сожалению, наблюдается рост заболевших беременных женщин», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

По словам врачей, любые респираторные заболевания у беременных женщин протекают гораздо сложнее, и дают больше осложнений. Не исключение и ковид-19. Виной тому — иммунная система, которая в организме будущей мамы перестраивается и слабеет.

«Дело в том, что беременность — это дополнительная нагрузка на организм. Это перестройка всех систем, органов организма — эндокринная, нервная система, сердечно-сосудистая система перестраивается. В связи с тем, что существует кровообращение плода. Это еще один орган в утробе матери, который требует определенных физиологических затрат. И вот неожиданная такая нагрузка, вызов — это ковид-19. Это инфекция очень тяжелая. А в последнее время общеизвестно, что штамм высоко вирулентен, он токсичный очень», — подчеркнул главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

Врачи призывают будущих мам относиться внимательно к своему здоровью, и без необходимости не посещать места массового скопления людей. При появлении симптомов инфекции не паниковать, а обращаться за консультацией к ведущему беременность специалисту. Медики в который раз призывают костанайцев не посещать места массового скопления людей, соблюдать карантинные меры и беречь свое здоровье. А всем, у кого нет противопоказаний, обязательно получить полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

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