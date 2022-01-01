В Костанае разработали программу реновации жилищного фонда на 2022-2025 годы

Программа реновации в Костанае принимается с 2022 года до 2025 и позволит не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в областном центре. План предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного и ветхого жилья и переселения из него людей.

Но сейчас документ еще официально не утвержден, и точно не известны районы города, которые попадут под реновацию.

«Будет проводиться обновление ветхих старых домов в городе проблема не существенная, но, тем не менее, требует внимания. После принятия проекта нормативного акта планируется начать с района КЖБИ. Это улица Мирошниченко, Кочубея, старого КЖБИ — больше 60 эксплуатации», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Аменов.

Очередность объектов, подлежащих реновации, отмечают в акимате, будет определяться с учетом износа строительных конструкций многоквартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений и заключения экспертной организации.

«Условия будут такие: частная организация, застройщик, совместно с акиматом проводит работу с собственниками, те кто намерен вступить в эту программу. Данные жильцы на время строительства переселяются временно и уже решают либо равнозначное жилье новых домов, либо денежная компенсация», — отметил Данияр Аменов.

Согласно официальной информации, жилищный фонд Костанай составляет 1160 многоквартирных жилых домов, из них 1940-1950 годов строения — 3, 1951-1960 годов — 140 и 1961-1970 — 262 дома. План реновации сейчас находится на утверждении, но начать свою работу, отмечают в акимате, программа однозначно должна в 2022-ом году.

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