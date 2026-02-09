Очередь на получение жилья в Костанае выросла на 21%. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев, комментируя резкий рост числа очередников.
По его словам, увеличение связано с изменениями в правилах постановки на жилищный учет. Теперь встать в очередь могут все граждане, не имеющие жилья на праве собственности, независимо от социальной категории.
«Ранее в очередь вставали только определённые категории — инвалиды, социально уязвимые группы. Сейчас любой гражданин, у которого отсутствует жильё, имеет право подать заявление. Подтверждать статус или категорию больше не требуется — необходимо лишь доказать отсутствие недвижимости», — пояснил аким.
Именно за счёт этой новой категории в списках очередников зафиксирован значительный прирост. По данным акимата, около 400 тысяч человек в общей очереди — это граждане, не относящиеся к социальным категориям, но не имеющие собственного жилья.
Власти отмечают, что изменения направлены на расширение доступа к жилищным программам, однако рост очереди создаёт дополнительную нагрузку на систему жилищного обеспечения города.
