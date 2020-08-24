В Костанае родителей школьников просят за свой счет покупать кварцевые лампы

В редакцию Алау поступают жалобы родителей костанайских школьников, которые сообщают, что образовательное учреждение просит закупить в класс кварцевую лампу

Напомним, новый учебный год начнется в дистанционном формате. По желанию родителей, в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе должно быть не более 15 человек. Ежедневно при входе у детей и учителей будут измерять температуру. Ношение масок в школах является обязательным условием. Руководство школы должно позаботиться о кварцевании кабинетов и установить санитайзеры. Но вот приобрести кварцевые лампы просят родителей.

Скриншот беседы из родительского чата прислал наш читатель. По его словам, родителей школы №16 в Костанае просят в каждый класс самостоятельно покупать кварцевые лампы.

За комментарием мы обратились к Евгению Терентьеву, заведующему сектором отдела образования акимата Костаная.

«На сегодняшний день есть приказ Министерства здравоохранения, в котором сказано, что в организациях образования обязательно должна быть термометрия сотрудников, кварцевание помещения. Но основная проблема в том, что с 1 января 2017 года фактически все медицинские кабинеты постановлением передали управлению здравоохранения, то есть территориальным поликлиникам и также передали оборудлование. В летний период, когда производился закуп дезинфицирующих средств школам и детским садам, но с детскими садами вопросов не было, так как у них есть лицензия на первичную доврачебную помощь — туда приобрели без проблем, со школами сложнее. Финансирование есть, но школы не могут приобрести, потому что по закону у них нет лицензии на первичную доврачебную деятельность. Ряд оборудование зависло, в том числе бактерицидные лампы тоже. Приемка школ состоялась, сотрудники СЭС каждой школе города делали замечание, что необходимо иметь бактерицидную лампу. Поэтому в начале сентября будет работать мониторинговая группа из представителей СЭС и прокуратуры, там где не будет выполнение приказа Министерства здравоохранения, будут штрафы, в размере более 600 тысяч. Поэтому руководители школ просят родительскую общественность помочь в приобретении этих ламп. Конечно, родители не обязаны. Это только по желанию, ради безопасности их детей. Письмо в управление здравоохранение мы написали, чтобы они пояснили каким образом школы могут приобрести необходимые дезсредства, если школы не имеют лицензии. Но пока вопрос не решен»,- сказал Евгений Терентьев.

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