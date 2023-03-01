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В Костанае родителям детей обучающихся на дому, выплачивают компенсацию за затраты на учебу

Выплата положена каждому особенному ребенку из этой категории, вне зависимости от дохода родителей. Оформить выплату не сложно. Для этого достаточно подать заявление через портал Егов, либо можно обратиться в центр обслуживания населения.

«Выплата социальной помощи носит заявительный характер и осуществляется по месту жительства заявителя. Возмещаются затраты на обучение детям с инвалидностью ежемесячно со дня подачи заявления родителями в течение учебного года в размере 8 МРП, независимо от дохода семьи», — говорит руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата Костаная Акбопе Манатова.

Несмотря на то, что весь процесс оформления проходит в электронном формате, две бумажные справки родителям все-таки получить придется. Это заключение врачебной комиссии и справка со школы. Далее выплата назначается и возмещение затрат на учебу происходит весь учебный год. Каникулярное время не учитывается. При этом детей с инвалидностью, обучающихся на дому из года в год в Костанае становится больше.

«По итогам проводимого анализа на последние три года наблюдается небольшая динамика увеличения количества услугополучателей. Так в 2020 году за материальным возмещением обратились 157 человек, в 2021 году охват составил 183 человека, в 2022 году охват составит 186 человек», — объясняет Акбопе Манатова.

На выплату возмещения затрат на обучение детей с инвалидностью на дому в этом году выделено более сорока трех миллионов тенге. К первому марта выплачено почти десять миллионов. При чем раньше размер компенсации составлял всего три мрп. С мая же 2022-го года ее увеличили до восьми месячных расчетных показателя и сейчас ежемесячно родителям выплачивают 27 600 тенге.

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