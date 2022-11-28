В Костанае с 10 утра сегодня начнут отключать электричество

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 ноября по 2 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

28 ноября 10:00 до 17:00 — промзона: ТОО «Бонус +», ТОО «Табыс», ИП Радута, ИП Есенбаева, ИП Утенов, ТОО «Пласт-окно».

с 29 ноября по 2 декабря 10.00 до 18.00 — кафе «Тандырная», Автолюкс, ИП Бондаренко, магазин «Сто дверей». Частный сектор: ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10, ул. Бородина 45-59, ул. Шаяхметова 42-62.

29 и 30 ноября 10:00 до 18:00 — ИП Ткаченко, ИП Государский, ИП «Галактика», ИП Оспанова, АЗС № 7 «Эталон», ТОО «Акай», ТОО «Флуэраш».

30 ноября 10:00 до 20:00 — ТД «Азия», детский сад № 4, магазины «Березка», «Жарык», аптека «Цветная», «Забота», «Фармаком».

Спальный сектор: ул. Карбышева 17,19,21, ул. Строительная 16, ул. Чернышевского 68.

2 декабря 10:00 до 19:00 — детский сад «Бобек», гостиница «Александровский сад», ресторан «В гости». Спальный сектор: ул. Бородина 142,144, ул. Шевченко 130, ул. Шаяхметова 149, пр. Назарбаева 137/1,139.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.