В Костанае с 10 утра сегодня начнут отключать электричество

План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 ноября по 2 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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28 ноября 10:00 до 17:00 — промзона: ТОО «Бонус +», ТОО «Табыс», ИП Радута, ИП Есенбаева, ИП Утенов, ТОО «Пласт-окно».
с 29 ноября по 2 декабря 10.00 до 18.00 — кафе «Тандырная», Автолюкс, ИП Бондаренко, магазин «Сто дверей». Частный сектор: ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10, ул. Бородина 45-59, ул. Шаяхметова 42-62.
29 и 30 ноября 10:00 до 18:00 — ИП Ткаченко, ИП Государский, ИП «Галактика», ИП Оспанова, АЗС № 7 «Эталон», ТОО «Акай», ТОО «Флуэраш».
30 ноября 10:00 до 20:00 — ТД «Азия», детский сад № 4, магазины «Березка», «Жарык», аптека «Цветная», «Забота», «Фармаком».
Спальный сектор: ул. Карбышева 17,19,21, ул. Строительная 16, ул. Чернышевского 68.
2 декабря 10:00 до 19:00 — детский сад «Бобек», гостиница «Александровский сад», ресторан «В гости». Спальный сектор: ул. Бородина 142,144, ул. Шевченко 130, ул. Шаяхметова 149, пр. Назарбаева 137/1,139.
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