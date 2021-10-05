В Костанае с заправок исчез автогаз

Таблички «Газа нет» уже на протяжении недели можно увидеть на всех газозаправочных станциях города, если его и отпускают, то только по талонам. Костанайцы возмущены отсутствием газа, и не знают когда он снова появится в городе, передает alau.kz

Заправиться газом сегодня можно не везде, в основном только по талонам. На некоторых заправках в кассах даже нет кассиров, так как и газа нет. По словам заправщиков, когда газ появится им тоже неизвестно.

«Со вчерашнего дня газа нет, до этого был, но только по талонам. Сейчас вообще нет, даже кассира нет», — рассказал заправщик на одной из газозаправочных станций города.

Цена на газ сегодня составляет 98 тенге, но сейчас жители областного центра имеющие ГБО на автомобиле вынуждены заправляться бензином.

«Газа нет. Это просто ужас. Страна, которая владеет самыми богатыми запасами газа живет, как нищеброды. Последний раз газом заправился 3-4 дня назад не здесь, но там тоже, то есть, то нет — перебои. На всех заправках абсолютно перебои, нету газа совсем. С ума сойти можно. Сейчас на бензине ездите? Да, конечно, несем затраты, но что теперь сделаешь?», — говорит водитель Елтай.

На прошлой неделе в региональной службе коммуникаций прошел брифинг на тему дефицита ГСМ в регионе, где директор ТОО «База сжиженного газа» Махабат Жутаев рассказал, что запаса голубого топлива у них хватит лишь на несколько дней, а поставки возможно будут скорее всего после 8 октября.

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