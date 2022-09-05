В Костанае сегодня пытались трудоустроить должников по алиментам

Более 200 человек задолжали своим детям внушительные суммы, в общей сложности — больше 300 миллионов тенге. Для них организовали специальную ярмарку вакансий, в ней участвовали более 12 работодателей. Желающие тут же прошли собеседование, и узнали условия труда.

Больше месяца назад Дидар Смагулов оказался безработным. Трудоустроиться вновь, признается мужчина, оказалось не просто. За это время накопился и долг по алиментам, который пока он погасить не может. А у него трое несовершеннолетних детей. О ярмарке вакансии Дидар узнал несколько дней назад и пришел, не задумываясь. Несколько вариантов для себя уже присмотрел.

«Я пришел в поисках работы сюда. Выбрал одну вакансию сейчас будем пробовать. Были проблемы по кредиту. Сейчас нашел вариант в военизированную охрану буду подавать туда документы, пытаться»,- говорит Дидар Смагулов.

Инициаторами ярмарки вакансии выступили сотрудники региональной палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции и центра занятости населения. К слову, подобные мероприятия проводятся по всей области раз в квартал и дают свои результаты. На прошлой ярмарке удалось трудоустроить 20 алиментщиков. Если раньше должник мог заявить, что не виноват, поскольку работы нет, то теперь этот аргумент не сработает. Конечно, он может и отказаться от предложений. Дело, как говорится, добровольное. Но есть риск, что потом придется объясняться с судом.

«Должники конечно не всегда рады трудоустроиться. Но, у нас в данное время предназначено должникам, иначе мы их привлекаем к уголовной, административной ответственности соответственно мы должникам даем выбор, чтобы они могли трудоустроиться и погашать свои алименты. Таким образом снизить задолженность и нести ответственность. «,- говорит руководитель отдела департамента юстиций по Костанайской области Темирбек Нажиканов.

Темирбек Нажиканов отмечает, что по области алиментщики задолжали более 800 миллионов тенге. Борются с должниками и сотрудники прокураторы, они проводят рейды и привлекают их к ответственности. Но, чтобы не прибегать к таким мерам, всем должникам приходят приглашения на ярмарку вакансий. Здесь желающие могут сразу пройти собеседование и узнать условия труда. При этом работодатели предлагают различные вакансии от охранников и строителей до офисных работников. Сегодня в ярмарке принимают участие 12 работодателей.

«Мы провели рейдовые мероприятия в течении одного дня 1 августа и возбудили два уголовных дела, которые находятся на судебном расследовании. На сегодняшний день 5 человек осуждены, 6 дело находится на расследовании. Гражданин был привлечен к уголовной ответственности в прошлом году, мер по погашению никаких не принял и повторно дело направили в суд.Хотелось бы обратиться к должникам, просим оплачивать алименты, в случае уклонения от своих прямх обязательств будут приняты меры по привлечению к установленной законом ответственности»,- рассказал прокурор отдела Костанайской городской прокуратуры Диас Тенизбаев.

Диас Тенизбаев рассказал, что по Костанаю сегодня насчитывается около 200 злостных неплательщиков алиментов, которые в общей сложности задолжали больше 300 миллионов тенге.

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