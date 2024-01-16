В Костанае сейчас две проблемы — сугробы снега и полные контейнеры мусора — аким

На прошлой неделе аким Костаная уже давал время подрядчикам очистить город от снега. По его словам, тогда они с трудом, но с правились с этим поручением. Но снова прошли осадки, и количество жалоб от населения опять растет. Особенно много их из мкрн Береке, Юбилейный, и частного сектора, где ни пройти, ни проехать.

Подрядчики снова жалуются на машины оставленные на проезжей части, в том числе на ночь. Автомобили мешают работе снегоочистительной техники, а полиция, по мнению акима города, не решается штрафовать владельцев таких авто. Аким предложил размешать информацию о расчистке снега в аккаунтах соцсетей.

«Это вообще правильное предложение, ЖКХ вовремя давайте, чтоб жители знали, будем предупреждать в аккаунтах наших СМИ то, что сегодня машину в таком таком-то месте, вы же предупреждаете, когда воду отключаете», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Что касается, крупного бизнеса, то им, по информации акимата, уже отправлено более 100 уведомлений о необходимости очищать от снега свои территории и вывозить его. Если не будут этого делать, подчеркивает Марат Жундубаев, — начнут штрафовать. Уведомления о ненадлежащем исполнении условий договоров получит и ТОО «Тазалык-2012», если не исправит положение с очисткой города мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в айкomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним — 7 дней.

«У вас по автомобилям, у вас не хватает автомобилей, не хватает людей. Я читал вашу справку — машины стоят в боксах, водителей там нет. Зарплата в принципе у вас немаленькая, 350-370 тысяч тенге. Неужели нельзя набрать водителей на эти машины? Ну, кто должен это делать, вы же отвечаете полностью за санитарное состояние нашего города, так- то будет вывозить это все», — отметил аким областного центра.

Напомним, что с 2018 года предприятие отдано в доверительное управление, но ситуацию это не оздоровило. Парк машин имеет износ около 70%, а проблема с кадрами не решается. При этом не решается и другая проблема. Дело в том, что 30% населения в Костанае за услуги по вывозу ТБО не платит. У них просто нет договоров с ТОО и мер воздействия на них коммунальщики тоже пока на не имеют.

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