О кончине Алексея Алексеевича Губенко, почётного гражданина Костаная и создателя Муниципального духового оркестра, сообщается на сайте Костанайского городского Дворца культуры «Мирас».

Музыкат, педагог и наставник многие десятилетия развивал духовую школу региона и вывел городской оркестр на высокий профессиональный уровень.

Губенко основал Муниципальный духовой оркестр Костаная в 1983 году. Коллектив под его руководством выступал на республиканских и международных фестивалях и стал культурной визитной карточкой города.

За вклад в культуру Алексей Губенко был удостоен ряда государственных и профессиональных наград, среди них — нагрудные знаки «Ерен еңбегі үшін» и «Мәдениет саласының үздігі», звание «Отличник культуры Республики Казахстан». В 2024 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Костаная».

