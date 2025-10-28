О кончине Алексея Алексеевича Губенко, почётного гражданина Костаная и создателя Муниципального духового оркестра, сообщается на сайте Костанайского городского Дворца культуры «Мирас».
Музыкат, педагог и наставник многие десятилетия развивал духовую школу региона и вывел городской оркестр на высокий профессиональный уровень.
Губенко основал Муниципальный духовой оркестр Костаная в 1983 году. Коллектив под его руководством выступал на республиканских и международных фестивалях и стал культурной визитной карточкой города.
За вклад в культуру Алексей Губенко был удостоен ряда государственных и профессиональных наград, среди них — нагрудные знаки «Ерен еңбегі үшін» и «Мәдениет саласының үздігі», звание «Отличник культуры Республики Казахстан». В 2024 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Костаная».
Меньше денег за "молчаливых" пациентов. В Казахстане меняют финансирование поликлиник
Средняя зарплата по-новому: Минтруда утвердил новые правила расчета
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.