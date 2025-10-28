USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко

— Сегодня, 08:23
Изображение для новости: В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко

Фото взято с сайта ocsnt.kz

О кончине Алексея Алексеевича Губенко, почётного гражданина Костаная и создателя Муниципального духового оркестра, сообщается на сайте Костанайского городского Дворца культуры «Мирас».

Музыкат, педагог и наставник многие десятилетия развивал духовую школу региона и вывел городской оркестр на высокий профессиональный уровень.

Изображение 1 для В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко

Фото взято из инстаграм аккаунта aleksey_gubenko1950

Губенко основал Муниципальный духовой оркестр Костаная в 1983 году. Коллектив под его руководством выступал на республиканских и международных фестивалях и стал культурной визитной карточкой города.

Изображение 2 для В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко

Фото взято с сайта ocsnt.kz

За вклад в культуру Алексей Губенко был удостоен ряда государственных и профессиональных наград, среди них — нагрудные знаки «Ерен еңбегі үшін» и «Мәдениет саласының үздігі», звание «Отличник культуры Республики Казахстан». В 2024 году ему присвоили звание «Почётный гражданин города Костаная».



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.