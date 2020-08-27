В Костанае скончался подросток, которого ударило током

30 июня 15-летнего Максима Килина ударило электрической дугой при переходе железнодорожных путей возле вагона в районе Костанай -2. Несмотря на сырую погоду одежда Максима загорелась, его тушили подростки, с которыми он в тот день играл.

Мальчик получил серьезные травмы: электротравма, ожоговая болезнь, ожоговый шок I-II степени, ожог Ш степени обеих сторон лица, туловища, было обожжено 50% всех конечностей.

По информации врачей, 26 августа подросток скончался от ожоговых ран и их осложнений в результате электроожога в 10 тысяч вольт на 57 сутки в реанимации. Причина смерти — полиорганная недостаточность, на фоне тяжелой ожоговой болезни отказали все органы и системы.

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