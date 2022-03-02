В Костанае случайная встреча двух мужчин закончилась гибелью одного из них

Дело о преступлении, совершенном в Костанае 1 декабря прошлого года, рассматривают в уголовном спецсуде области. Сам подсудимый своей вины не отрицает, дает показания.

Мужской голос на записи принадлежит 40-летнему Турсынбеку Житенову.

— Что случилось?

— Я убил человека.

— Кто, вы?

— Да.

— Человек в сознании?

— Он живой еще. Он живой.

— Что вы с ним сделали?

— Ну… Нож воткнул. Он докопался до меня.

В марте 2020 года Турсынбек Житенов освободился из мест лишения свободы и стал проживать в Костанае, нанимаясь на случайные подработки. 1 декабря прошлого года Житенов в районе центрального рынка, встретился с 48-летним Сагындыком Байгазиным. Тот за несколько дней до этого, вместе с двумя своими друзьями избил Турсынбека. Он сам подошел к Житенову, который его сначала не узнал, и, так как был с «похмелья», сам предложил выпить. Для этого мужчины сняли на сутки квартиру на улице Чехова, куда и принесли спиртное и пластиковый стакан.

((СИНХРОН ХР 00:00:20

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 50:14-50:34

ТИТР: ТУРСЫНБЕК ЖИТЕНОВ, ПОДСУДИМЫЙ

«Мы пришли, сели пить, и у нас произошла ссора, слово за слово, то, что он избивал до этого меня. Я просто интересовался: «Почему? Я тебя не знаю, вообще»! Все началось с этого, — рассказал Житенов.

Мужчины начали драться, но через какое-то время, как рассказывает Житенов, успокоились и продолжили выпивать. Мир длился не долго. Вновь возник словесный конфликт, за которым последовало рукоприкладство. Житенов схватился за нож, и ударил им обидчика в шею.

«Сначала я воткнул не до конца, как бы. Пугнуть его хотел. Он сидел ещё. Кровь пошла. Ну, а когда дернулся, хотел меня опять толкнуть, или что-то сделать, я взял нож, и воткнул второй раз, и он упал. Я сразу вызвал скорую помощь», — говорит подсудимый.

Причем, как позже сказал Житенов, между первым и вторым ударами, в беседах и возлияниях, прошло не менее 15 минут. За это время он сам, якобы, предлагал вызвать пострадавшему скорую помощь, но тот отказался. Допрошенный же в суде медик, который прибыл на вызов, сообщил суду, что Житенов на месте происшествия рассказал, что пострадавший пролежал на полу до его звонка, не менее часа. В суде подсудимый этот факт отрицает. Для установления истинных обстоятельств совершения преступления, на процессе начали изучение материалов.

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