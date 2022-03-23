В Костанае служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками

Фото: пресс-служба Нацгвардии
В Костанае служебная собака помогла бойцам Нацгвардии задержать мужчину с наркотиками, сообщает zakon.kz.
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Так, в воинскую часть 6697 от городского управления полиции поступила заявка об оказании содействия в предоставлении специалиста кинолога с нарко-розыскной собакой для проведения обыска.
«Около 22.15 часов старший сержант Сергей Абдросимов вместе со служебной собакой по кличке Джек прибыл в подъезд дома по улице Аль-Фараби и начал досмотр подозреваемого гражданина. Собака указала на карман куртки. Там оказалось вещество белого цвета. По словам задержанного, это был «Метамфетамин» весом около 2 грамма», — сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Как рассказали в пресс-службе, Джек служит в Нацгвардии больше пяти лет. За это время он не раз участвовал в кинологических соревнованиях и занимал призовые места, а также помогал гвардейцам задерживать наркосбытчиков.
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