В Костанае служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками

В Костанае служебная собака помогла бойцам Нацгвардии задержать мужчину с наркотиками, сообщает zakon.kz.

Так, в воинскую часть 6697 от городского управления полиции поступила заявка об оказании содействия в предоставлении специалиста кинолога с нарко-розыскной собакой для проведения обыска.

«Около 22.15 часов старший сержант Сергей Абдросимов вместе со служебной собакой по кличке Джек прибыл в подъезд дома по улице Аль-Фараби и начал досмотр подозреваемого гражданина. Собака указала на карман куртки. Там оказалось вещество белого цвета. По словам задержанного, это был «Метамфетамин» весом около 2 грамма», — сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как рассказали в пресс-службе, Джек служит в Нацгвардии больше пяти лет. За это время он не раз участвовал в кинологических соревнованиях и занимал призовые места, а также помогал гвардейцам задерживать наркосбытчиков.

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